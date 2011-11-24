Прогноз зростання ВВП України в 2012 році на рівні 5% - «надмірно оптимістичний» - СБ

Світовий банк вважає за необхідне провести корекцію параметрів проекту держбюджету України на 2012 рік, грунтуючись на консервативніших макропоказниках.

«Вважаю, що це необхідно зробити, оскільки бюджет базується на прогнозі зростання економіки на рівні 5%. Коли бюджет ще розроблявся і подавався до парламенту, такий прогноз міг вважатися реалістичним, але зараз він виглядає надмірно оптимістичним», - сказав директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" від 24 листопада ц.р.

Він зазначив, що свій макропрогноз по Україні наступного року СБ оприлюднить у грудні ц.р.

М.РАЙЗЕР вважає, що краще складати бюджет, грунтуючись на консервативних оцінках, щоб, за необхідності, збільшувати витрати, а не проводити урізання прибуткової частини посеред бюджетного року.

Як повідомляв УНІАН, проект держбюджету на 2012 рік розраховано виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО у вересні під час представлення проекту бюджету у Верховній Раді заявив, що він розрахований виходячи з песимістичного сценарію.

За оптимістичним сценарієм уряду України, зростання ВВП за підсумками 2012 року прогнозується на рівні 6,5%.