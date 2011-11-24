Україна може отримати від СБ 2 млрд. дол.

Україна в рамках нової програми співпраці зі Світовим банком на 2011-2016 рр. може отримати 2 млрд. дол. Про це директор представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР заявив в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" (від 24 листопада ц.р.).

«Попередня програма передбачала надання кредитів на суму 2,3 млрд. дол. за чотири роки. Вважаю, ми можемо вийти на подібний рівень - близько 2 млрд. дол. протягом наступних чотирьох років. Втім, якщо ми побачимо прогрес України у впровадженні реформ, то обсяг кредитування може бути збільшено. Відповідно, якщо цього не відбудеться, обсяг кредитів може бути менше 2 млрд. дол.», - сказав М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у червні ц.р. заявив, що Україна розраховує на продовження співпраці зі Світовим банком і веде підготовку до отримання четвертої позики на політику розвитку в розмірі 500 млн. дол. Крім того, ведеться робота над другою програмою позики на реабілітацію фінансового сектора України в розмірі 360 млн. доларів. Усього в активній фазі - 11 проектів зі Світовим банком на загальну суму 1 млрд. 370 млн. доларів.