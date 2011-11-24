Податкова думає про обмеження фактичних перевірок для бізнесу

Державна податкова служба України (ДПСУ) розглядає можливість обмеження фактичних перевірок для бізнесу на час адаптації нового податкового законодавства щодо спрощеної системи оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови служби Сергій ЛЕКАРЬ.

«Це черговий крок назустріч бізнесу, щоб на період становлення (нового законодавства — УНІАН) вони (підприємці — УНІАН) мали можливість застосувати відповідні норми», - відзначив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2012 року набирає чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності» (№ 8521).