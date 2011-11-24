Державна податкова служба України (ДПСУ) визнає порушення в діях щодо окремих підприємств у питанні перенесення збитків на подальші періоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови відомства Сергій ЛЕКАРЬ.

За словами С.ЛЕКАРЯ, підприємці заявили великі суми збитків за попередні податкові періоди (до 2011 року). Водночас, за підсумками інвентаризації заявлених збитків податківці виявили факти незаконного формування таких збитків.

«Підприємства, які брали участь у фінансових операціях і на підставі яких були сформовані збитки, багато не існує - хтось знаходиться у стадії ліквідації, хтось на сьогодні працює, але вони (фіноперації цих підприємств - УНІАН) не відображені у фінансово-господарській поправці... По багатьох підприємствах не виявили фінансово-господарських операцій, які б дали підставу для формування збитків», - сказав він.

Таким чином ДПСУ встановила, що в більшості випадків такі збитки сформовані неправильно. Проте С.ЛЕКАРЬ також визнав, що стосовно окремих підприємств, згідно з Податковим кодексом, такі дії можуть мати порушення: «Тому якщо Ви маєте на увазі конкретне підприємство, де податкова, скажімо, зробила деякий факт, так, можливо, такі речі є».

Також С.ЛЕКАРЬ заявляє про те, що в судах дії податківців про донарахування податку на прибуток підприємствам, що зафіксували збитки з минулих періодів, підтверджуються.

Нагадаємо, у вересні 2011 року ДПСУ своїм листом роз`яснила, що збитки підприємств за 2010 рік і минулі роки переносити на другий квартал 2011 року не можна. Після цього ДПСУ почала проводити камеральні перевірки, за підсумками яких знімалися ці збитки і донараховувався податок на прибуток, пояснили підприємці.

Водночас Податковий кодекс однозначно дає відповідь на це питання - всі збитки повинні бути перенесені на подальші періоди, зазначають експерти.