ДПСУ продовжить мораторій на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжить мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу.

Про це під час конференції Асоціації платників податків заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Як показує вивчення громадської думки, бізнес побоюється, що ми миттєво відреагуємо на ухвалення закону про спрощену систему оподаткування відновленням перевірок. Я хочу нагадати, що Президент доручив нам, навпаки, створювати сприятливі умови. Ми й самі розуміємо, що необхідний адаптаційний період. Що потрібен час на вивчення нового закону і вибір оптимальної моделі оподаткування. Я беру на себе відповідальність дати вам цей час», - підкреслив він.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діє мораторій на перевірки малого бізнесу. З 1 січня 2012 року набирає чинності закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, й у зв`язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ планує продовжити цей мораторій.