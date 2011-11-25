Білорусь має намір повернутися до держрегулювання цін і підвищити мінімальну зарплату

Мінськ. Уряд Білорусі має намір повернутися до державного регулювання цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр Білорусі Анатолій КАЛІНІН.

Він відзначив, що передбачено обмеження цін на основні продукти харчування і промислові товари.

«Зараз вільні ціни, але ми бачимо, що відбувається: у виробників товар за однією ціною, а в торгівлі - в два рази вище. Так хто ж має заробляти - виробник чи посередники? На жаль, в республіці ці питання не склалися, тому доводиться окремі групи продовольчих і промислових товарів повертати на регульовані ціни», - сказав А.КАЛІНІН.

За словами віце-прем`єра, така міра буде закладена в програму соціального захисту населення, яку планується прийняти до кінця цього року. В ній передбачено заходи з підтримки пенсіонерів, студентів, дітей, малозабезпечених верств населення, інвалідів та інших категорій громадян.

Програма також містить заходи, які дадуть можливість людям більше заробити. «Зокрема, можливі певні зміни в законодавстві. Йдеться про те, щоб легалізувати право людини працювати в кількох місцях у вільний від основної роботи час. Ми розглядаємо таку можливість, радитимемося, як її реалізувати. Нам треба розкріпачити громадян», - сказав А.КАЛІНІН.

Він також повідомив про заплановане підвищення тарифної ставки першого розряду і значне підвищення розміру мінімальної заробітної плати.