Експерти вважають, що криза не вплине на приплив інвестицій в Україну.

Таку думку вони висловили Інституту Горшеніна у рамках проведеної ним дослідницької програми "Друга хвиля світової кризи", повідомили УНІАН в інституті.

Зокрема, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш ФІАЛА зазначив, що інвестори готові купувати активи, які істотно подешевшали, не дивлячись на те, що світ стоїть на порозі чергової хвилі економічної кризи.

"Я б сказав, що багато європейських країн вже навіть поріг переступили, а якщо Європа до кінця року не вирішить боргові проблеми так, щоб це повернуло упевненість фінансовим ринкам, то переступлять поріг більшість розвинених країн та тих, що розвиваються ", - вважає експерт.

Основними характеристиками нової хвилі кризи Т. ФІАЛА назвав ріст суверенних боргів по відношенню до ВВП через високі дефіцити бюджету, повільний ріст ВВП і зростання вартості боргів. Експерт прогнозує рецесію в першій половині 2012 року.

При цьому найбільш вдалою стратегією використання фінансових ресурсів у цей період, на думку Т. ФІАЛА, буде інвестування.

"Тим, у кого є гроші, цікаво вкладати в активи, які істотно подешевшали", - радить він.

У свою чергу голова Дніпропетровської обласної ради Євгеній УДОД упевнений в достатньому запасі міцності економіки промислово розвинених регіонів України - навіть незважаючи на істотну вагу експортно орієнтованих компаній.

"Уроки 2008-2009 рр. були враховані командою губернатора Олександра ВІЛКУЛА у розробці Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровського регіону. У неї ми заклали механізми зниження залежності від галузей, найуразливіших в умовах можливого спаду на світових ринках. Диверсифікація йде за рахунок стимулювання пріоритетних кластерів - сільського господарства і будівельного комплексу. Крім того, криза є потужним стимулом для інвесторів, що підтверджується щорічним приростом прямих іноземних інвестицій в економіку нашого регіону упродовж останніх двох років (більше 1 млрд. доларів США). Інвестори приходять в Дніпропетровську область тому, що тут у рамках програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з модернізації економіки і дебюрократизації влади під керівництвом губернатора успішно реалізуються програми "Єдиного вікна", супроводу інвесторів, підвищення якості державних послуг. Наше регіональне інвестиційне агентство сьогодні веде проекти загальною вартістю майже 500 млн. доларів", - повідомив Є.УДОД.

Президент корпорації УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що чергова хвиля економічної кризи вже активізувалася.

"Вона вже почалася, якщо говорити по факту. Україна не зробила ніяких висновків з першої хвилі, так що найболючіше це ударить по сировинних галузях", - вважає експерт.

За його словами, вже йде зниження цін на руду, на метали, а для України це знову означатиме погіршення зовнішньоекономічного сальдо, коли падатимуть об'єми виручки, а об'єми імпорту залишатимуться колишніми.

О.ГІРШФЕЛЬД вважає, у тій чи іншій мірі Україна зіткнеться зі сценарієм рецесії.

"Саме у таких країнах як Україна найбільше відчується світова криза. Умови кризи - це конкуренція. І в конкуренції перемагають ті, хто до цього готувався, хто сильніший, у кого сильніша конкурентна економіка. На жаль, у нас нічого не змінилося після кризи 2008-2009 рр. У нас, як і раніше, сировинний експорт і досить високотехнологічний імпорт, тобто ми продовжуємо годувати західні країни за рахунок свого споживання, але на сировинних галузях криза позначається найбільше. Тому я думаю, що запуститься цілий ланцюжок, коли як у 2008-2009 роках, слідом за металургами впаде об'єм перевезень, і ми відчуємо серйозне уповільнення економіки. Такий мій прогноз", - резюмував експерт.