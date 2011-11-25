Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0135-8,0185 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 8,0135/8,0185 грн./дол., ціни на російську валюту знову знизилися - 0,2535/0,2539 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,6610/10,6695 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3305/1,3307 дол./євро (четвер, 24 листопада, - 1,3364/1,3366 дол./євро).

У четвер, 24 листопада, Національний банк України на ринок не виходив.