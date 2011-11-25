Кабмін перегляне макропоказники у бюджеті з урахуванням прогнозів МВФ

Кабінет міністрів України перегляне макропоказники, закладені в проекті державного бюджету наступного року, з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 24 листопада, повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу.

"Йде переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується консервативніша модель і темпи (розвитку - УНІАН). По Україні Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% наступного року... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму і під час доопрацювання бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: ріст ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%.

14 листопада голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що Рада планує розглянути законопроект про держбюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

Крім того, Всесвітній банк вважає необхідним провести корекцію параметрів проекту держбюджету України на 2012 рік, грунтуючись на консервативніших макропоказниках.

"Вважаю, що це необхідно зробити, оскільки бюджет базується на прогнозі росту економіки на рівні 5%. Коли бюджет ще розроблявся і подавався до парламенту, такий прогноз міг вважатися реалістичним, але зараз він виглядає надмірно оптимістичним", - сказав директор представництва Всесвітнього банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Україна" від 24 листопада.