Половина столичних підприємців відчули зниження податкового навантаження - опитування

За підсумками опитування "Податковий кодекс - перший рік застосування" податківці виявили, що 53% столичних підприємців відчули зниження податкового тиску.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Києві.

Думки опитаних щодо зрозумілості податкового законодавства у зв'язку з введенням в дію Податкового кодексу (ПК) розділилися таким чином: 33% респондентів відповіли, що ПК уніфікував численні законодавчі акти з питань оподаткування; 46% - дали відповідь, що окремі норми кодексу вимагають доопрацювання, 21% опитаних не змогли зорієнтуватися в новому податковому законодавстві. Крім того, негативні відгуки про податкову звітність надали 76%. Вони вважають, що звітність вимагає спрощення, а її кількість необхідно скоротити, оскільки на заповнення форм витрачається багато часу.

Більшість платників податків, які узяли участь в опитуванні, поставили вищу оцінку таким досягненням ПК як: зменшення загальної кількості податків, зборів, обов'язкових платежів; поетапне зниження ставки податку на прибуток і ПДВ; зменшення тривалості документальних перевірок; відміна податку з власників транспортних засобів; застосування нульової ставки податку на прибуток на 5 років для підприємств з річним оборотом до 3 млн. грн. і кількістю працівників до 20 осіб; розширення переліку видів податкової знижки, на які зменшується загальний річний дохід оподаткування.

80% респондентів також відповіли в анкеті, що користуються електронними сервісами податкової служби.

Опитування провели серед 611 респондентів, метод опитування - анонімне анкетування. Більшість опитаних, а саме 92%, - громадяни, які безпосередньо і щодня застосовують у своїй діяльності норми Податкового кодексу: приватні підприємці і бухгалтери підприємств з різними формами організації бізнесу. Також на питання анкети відповіли керівники підприємств, заступники керівників і фінансові директори. Найактивнішими з опитаних були представники товариств з обмеженою відповідальністю (45%).