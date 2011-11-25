Тенденція збільшення процентних ставок за вкладами у гривні зберігається - експерт

На ринку депозитів фізичних осіб зберігається тенденція збільшення процентних ставок за вкладами у національній валюті, хоча вже не такими швидкими темпами, як попередні кілька тижнів.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, «на сьогоднішній день відбувається швидше оптимізація вартості залучених ресурсів, тому що питання залучення банками коштів залишається особливо актуальним».

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, банки як і раніше пропонують досить високі ставки за короткостроковими депозитами терміном розміщення на 1 місяць. Зокрема, процентні ставки за вкладами у гривні за період з 14 по 18 листопада склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 15% річних (середня - 9,63%), 3 місяці - від 5,5 до 18 % (середня - 12,16%); 6 місяців - від 7,5 до 17,5% (середня - 13,35%); 12 місяців - від 10,5 до 18,28% (середня - 14,33% ).

За інформацією експерта, за вкладами в доларах США за вказаний період сформувалися такі ставки: на термін 1 місяць - від 0,75 до 6,5% річних (середня - 3,49%), 3 місяці - від 1,35 до 8% (середня - 5,04%); 6 місяців - від 1,35 до 8,5% (середня - 5,77%); 12 місяців - від 2,50 до 9% (середня - 6,46%). За депозитами в євровалюті ставки склалися такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 5,5% річних (середня - 2,38%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,40 %); на 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 4,06%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,79%).