Британські банки розробляють план дій на випадок розпаду єврозони.

Як повідомляє ТСН, британські банки отримали розпорядження від фінансової влади країни розробити плани дій на випадок краху єврозони.

"Ми хочемо мати плани банків на випадок потрясінь, викликаних кризою єврозони", - підкреслив глава банківського відділу британського Управління з регулювання фінансової діяльності (центральний орган нагляду над ринком фінансових послуг) Ендрю БЕЙЛІ.

За його словами, британські банки повинні розробити стратегію, що передбачає скорочення їхньої залежності від короткострокових кредитів і ризикованих активів.

У повідомленні нагадується, що недавно стратег Bank of England Девід МАЙЛЗ припустив, що декілька країн незабаром вийдуть з єврозони через розростання боргової кризи в регіоні, що може негативно позначитися на економіці Великої Британії.