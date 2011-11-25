В Україні заборгованість із зарплати скоротилася на 1,3% – до 1,165 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в жовтні 2011 року порівняно з вереснем скоротилася на 1,3% і на 1 листопада становила 1,165 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 4,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 листопада ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 листопада ц.р. становила 240,328 млн. грн. (у жовтні 2011 року скоротилася на 3,7%, з початку року — зросла на 2,9%, порівняно з даними на 1 листопада 2010 року скоротилася на 4,7%), у Харківській – 146,247 млн. грн. (у жовтні знизилася на 1,3%, з початку року – зросла на 14,4%, порівняно з 1 листопада 2010 року збільшилася на 13,4%), у Луганській – 136,337 млн. грн. (у жовтні зросла на 16,7%, з початку року – на 23,9%, порівняно з 1 листопада минулого року — на 19%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 листопада 2011 року становила 75,71 млн. грн. (у жовтні скоротилася на 7,8%, з початку року – на 33,8%, порівняно з 1 листопада 2010 року – скоротилася на 38,1%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване у 8 областях України. Відповідно скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 16 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 листопада ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 649 тис. грн. (у жовтні заборгованість скоротилася на 38,5%, з початку року – в 4,8 разу, порівняно з 1 листопада 2010 року – в 6,7 разів), Рівненській – 2,299 млн. грн. (у жовтні сума заборгованості знизилася на 0,2%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 листопада 2010 року – майже в 4 рази) та Івано-Франківській областях – 7,739 млн. грн. (у жовтні заборгованість зросла на 7,1%, з початку року – скоротилася на 3,3%, порівняно з 1 листопада 2010 року – скоротилася на 21,8%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.