Кредит ВТБ на 2 млрд. дол. буде переоформлено в довгостроковий – Азаров

Кредит російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) на 2 млрд. дол., залучений у 2009 році на півроку з можливістю триразового продовження, буде переоформлено в довгостроковий.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю газеті KyivPost.

"Ми домовилися про те, що ми почнемо процес його переоформлення в довготривалий кредит під наші облігації, під наші цінні папери", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також спростував інформацію про плани України збільшити розмір кредиту.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних з правом триразового продовження.

Кредит було продовжено двічі – до кінця 2011 року. Згідно з умовами кредиту, він може бути продовжений ще на півроку.