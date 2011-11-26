Мер Лос-Анджелеса дав учасникам акції "Захопи Уолл-стріт" два дні, щоб розійтися по домівках

Мер Лос-Анджелеса Антоніо ВІЛЛАРАЙГОСА дав учасникам масової акції протесту "Захопи Уолл-стріт", які розташувалися табором в центрі міста, два дні на те, аби згорнути свої намети і розійтися по домівках.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, термін минає в понеділок, 28 листопада, опівдні за місцевим часом.

А.ВІЛЛАРАЙГОСА заявив, що сподівається уникнути конфронтації між демонстрантами і поліцією, якою супроводжувалися розгоном «окупантів» в інших містах, і закликав їх до співпраці.

Учасники масової акції протесту відреагували на прохання мера відмовою. "Від імені всього руху "Захопи Лос-Анджелес" ми заявляємо, що хочемо відмовитися від пропозиції мерії міста залишити парк", - сказав журналістам один з демонстрантів Джеремі РОТ-КУШЕЛ.

За словами місцевої влади, у суботу і неділь учасників акції протесту залишити площу переконуватимуть поліцейські.

Учасники руху "Захопи Лос-Анджелес" розбили табір 1 жовтня, невдовзі після демонстрації антикапіталістів у Нью-Йорку.

Акція протесту здебільшого проходила мирно, на відміну від інших міст США. Зокрема, під час розгону демонстрацій в Окленді (штат Каліфорнія) і Сієтлі (штат Вашингтон) сталося декілька серйозних сутичок між демонстрантами і поліцією.