Близько 20 чоловік пікетували в Москві посольство України з вимогою вступити в Митний союз

У Москві близько 20 активістів громадської організації «Профспілка громадян Росії» пікетували посольство України в РФ з гаслами, що закликають Україну вступити в Митний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, учасники акції тримали прапори України, Росії і «Профспілки громадян Росії», а також плакати з написами: «Україна, ми тебе чекаємо», «Росія і Україна: єдиний народ», «Україна, ми любимо тебе», «Рідні сестри: Росія, Білорусія, Україна», «Україна, ласкаво просимо в Митний союз».

На запитання УНІАН: «За що Ви вирішили взяти участь в акції?» один з її учасників відповів: «За сало», хоча більшість пікетувальників відповідали, що пришли «за ідею».

Під час акції її організатори намагалися роздавати листівки, в яких розповідається про вигоди України і Росії від участі в Митному союзі, проте більшість перехожих не виявляли до них цікавості.

За інформацією організаторів, аналогічна акція пройде сьогодні в Санкт-Петербурзі біля будинку Генерального консульства України.

Порядок під час акції забезпечував посилений наряд поліції.