Долар на міжбанку знову дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим підвищенням котирувань - 8,0200/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту виросли до 0,2554/0,2558, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,6785/10,6870.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,3315/1,3317 (п'ятниця - 1,3305/1,3307).

У п'ятницю, 25 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9810/7,9910.