Ставки податків для «базарників» залишаться без змін - ДПСУ

Після введення в дію змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування (з 1 січня 2012 року) використовувати "спрощенку" зможуть переважна більшість самозайнятих осіб, які здійснюють продаж на ринках, надають побутові послуги населенню і мають прибутки до 150 тис. грн., які при цьому не використовують найманих робітників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

"Прийняті зміни до Податкового кодексу, які набудуть чинності 1 січня 2012 року, нададуть можливість і далі успішно працювати підприємцям, які здійснюють діяльність на фіксованому податку", - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

Ставка податку для них не змінилася і складе від 1% до 10% мінімальної заробітної плати - тобто 10-100 грн. Такі платники можуть здійснювати діяльність без застосування реєстратора розрахункових операцій, звільняються від сплати податку за 1 місяць (відпустка) і за період хвороби.

Нагадаємо, що, як повідомлялося раніше, ДПСУ продовжила чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу у зв'язку з необхідністю адаптації підприємців до нововведень в законодавстві про спрощену систему оподаткування.