Середня зарплата в Україні знизилася до 2 тис. 729 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у жовтні 2011 року порівняно з вереснем знизилася на 0,3% або на 8 грн., і на 1 листопада склала 2,729 тис. грн. У той же час, порівняно з жовтнем 2010 року, середня зарплата виросла на 17,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 листопада був у Києві - 4,128 тис. грн. (у жовтні середня зарплата виросла на 1,4%), а також в Донецькій - 3,214 тис. грн. (зниження на 0,4%), Дніпропетровській, - 2,895 тис. грн. (зниження на 2,2%) і Київській областях - 2,832 тис. грн. (зниження на 4,8%).

Найнижчий - в Тернопільській - 1,953 тис. грн. (ріст на 1,3%), Чернігівської, - 2,016 тис. грн. (зниження на 1,5%) і Херсонській областях - 2,045 тис. грн. (ріст на 0,3%).

У цілому ріст рівня середньої заробітної плати у жовтні 2011 року спостерігався в 10 областях і в Києві, відповідно, зниження - в 14 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, на 1 листопада середня зарплата в АР Крим склала 2,396 тис. грн. (зниження в жовтні на 0,9% порівняно з вереснем), у Вінницькій області - 2,199 тис. грн. (ріст на 0,4%), Волинській, - 2,077 тис. грн. (зниження на 0,1%), Житомирській, - 2,122 тис. грн. (ріст на 0,6%), Закарпатській, - 2,122 тис. грн. (зниження на 2,5%), Запорізькій, - на 2,768 тис. грн. (ріст на 1,8%), Івано-Франківській, - 2,253 тис. грн. (зниження на 2,5%), Кіровоградській - 2,206 тис. грн. (зниження на 1%), Луганській - 2,798 тис. грн. (зниження на 0,8%), Львівській - 2,302 тис. грн. (зниження на 2,4%), Миколаївській - 2,554 тис. грн. (ріст на 1,9%), Одеській - 2,457 тис. грн. (ріст на 0,9%), Полтавській - 2,583 тис. грн. (зниження на 1,2%), Рівненській - 2,233 тис. грн. (ріст на 4,3%), Сумській, - 2,234 тис. грн. (зниження на 0,2%), Харківській - 2,488 тис. грн. (зниження на 1,4%), Хмельницькій - 2,213 тис. грн. (ріст на 3,6%),Черкаській - 2,267 тис. грн. (ріст на 1,2%), Чернівецькій - 2,049 тис. грн. (зниження на 1,3%).

За даними Держстату, у січні-жовтні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 280,692 млрд. грн., що на 15,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.