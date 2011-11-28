Головного статистика Греції підозрюють у перебільшенні розмірів кризи в країні

Щодо голови грецького статистичного агентства Elstat Андреаса ГЕОРГІУ порушена справа, пише The Financial Times. Його підозрюють в навмисному перебільшенні розмірів фінансової кризи в країні і дії проти державних інтересів, передає "Лєнта.ру".

За заявою самого А.ГЕОРГІУ, який упродовж 20 років працював в МВФ, його переслідують за те, що він не намагався прикрасити статистику. "Мені б хотілося, щоб наше відомство було нудною організацією, яка просто виконує свою роботу, - сказав він. - Але, на жаль, у Греції статистика є одним з видів єдиноборств".

Звинувачення на адресу А.ГЕОРГІУ стосується його дій щодо боргу у розмірі 2,4 мільярдів євро, які були списані у 2001 році в результаті складної угоди з банком Goldman Sachs. Таким чином, була підтримана видимість, що державні борги скорочуються до ВВП. Відомство А.ГЕОРГІУ дійшло висновку, що в реальності зобов`язання держави збереглися.

Під час своєї діяльності А.ГЕОРГІУ також переглянув розмір бюджетного дефіциту за 2009 рік, який був збільшений з 13,4% до 15,8% ВВП. Цей показник став рекордним в історії єврозони.

А.ГЕОРГІУ повинен з`явитися в суді 12 грудня. Якщо чиновника визнають винним, йому загрожує пожиттєве ув`язнення.

Обвинувачення А.ГЕОРГІУ може обурити чиновників ЄС і МВФ, зазначає видання. Зараз вирішується питання, чи Греції видадуть відкладений транш у 8 мільярдів євро, який потрібен Афінам для виплати зарплат бюджетникам і пенсіонерам.

Агентство Elstat отримало статус "незалежного", тобто такого, яке звітує тільки перед парламентом країни і Євросоюзом, у серпні 2010 року. Ця зміна була обов`язковою умовою для надання фінансової допомоги Греції.