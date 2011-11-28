Міжбанк: закриття торгів - 8,0180/8,0230 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0200/8,0250, до 12:00 звузився спред - 8,0200/8,0225. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0180/8,0230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2554/58, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2562/66. До закриття торгів ціни впали до 0,2560/64. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,3098 (-0,3402).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3315/17, а до 15:00 зросли до 1,3354/56. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6785/10,6870, до 12:00 ціни пішли вгору 10,7225/10,7295. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7175/10,7265.