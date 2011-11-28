ЄврАзЕС може сьогодні ухвалити рішення про виділення Білорусі другого траншу кредиту

Мінськ. Білорусь розраховує, що Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС, який сьогодні, 28 листопада, в Москві повинен розглянути питання про виділення другого траншу кредиту Білорусі, ухвалить позитивне рішення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив журналістам у Палаті представників віце-прем`єр-міністр Білорусі Сергій РУМАС.

«Очікування позитивні. Все має бути нормально. Ми вважаємо, що виконали всі умови», - сказав віце-прем`єр.

Він повідомив, що в Москві зараз перебуває міністр фінансів Білорусі Андрій ХАРКОВЕЦЬ і перший заступник голови Національного банку Юрій АЛІМОВ.

«Вони саме доповідають в Антикризовому фонді ЄврАзЕС про заходи, вжиті урядом і Нацбанком зі стабілізації ситуації в економіці Білорусі й про подальші дії, які буде зроблено в цьому напрямку», - сказав С.РУМАС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білорусь узгоджувала з Антикризовим фондом ЄврАзЕС програму економічних реформ в обмін на кредит у 3 млрд. дол., які має бути надано шістьма траншами протягом 2011-2013 років. Перший транш у розмірі 800 млн. дол. Білорусь отримала в червні. До кінця цього року Мінськ розраховує отримати ще один транш у 440 млн. дол.