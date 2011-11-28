Прес-служба ВР: сучасні комп’ютери забезпечать «повну відкритість і прозорість парламенту»

Придбання та введення в експлуатацію нових, сучасних засобів комп’ютерної техніки дозволить покращити оперативність і якість законотворчої роботи, підвищити рівень використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді України, забезпечити повну відкритість, прозорість і підзвітність парламенту перед виборцями.

Про це йдеться в інформаційній довідці щодо придбання комп`ютерів та іншої оргтехніки для потреб Верховної Ради України протягом 2011 року, розміщеній на сайті парламенту.

У повідомленні прес-служба ВР зазначає, що “практика попередніх років засвідчила практичні переваги використання багатофункціонального пристрою з функціями друку, сканування та копіювання безпосередньо на робочому місці”.

Відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", Управлінням справами Верховної Ради України у вересні - листопаді 2011 року було проведено два конкурси за процедурою відкритих торгів на закупівлю багатофункціональних пристроїв (БФП - «3 в 1»: функції принтера, сканера, копіра) у кількості 446 одиниць і сучасних комп’ютерних систем - мультимедійних комплексів у кількості 485 одиниць.

У прес-службі ВР зазначають, що на даний час “майже 70% засобів комп’ютерної техніки, які перебувають в експлуатації Апарату Верховної Ради України (понад 1400 з 2100 комплектів у складі: системних блоків, моніторів, принтерів) як фізично, так і морально застаріли, оскільки були придбані протягом 2000-2005 років”.

“Технічні параметри та швидкодія зазначених засобів комп’ютерної техніки не надає можливості продуктивної роботи користувачу з сучасними програмними засобами. Стовідсоткова фізична зношеність таких засобів комп’ютерної техніки, як принтери, БФП та монітори, що використовуються співробітниками Апарату, не дозволяє звертатися до сервісних центрів виробників щодо ремонту, оскільки і сама техніка, і запасні частини до неї, вже зняті з виробництва”, - наголошується в інформаційній довідці.

Прес-служба парламенту повідомляє, що у травні 2011 року Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України було прийнято колегіальне рішення щодо спрямування бюджетних асигнувань, передбачених раніше на компенсацію житлового забезпечення народним депутатам України, на придбання нової комп’ютерної техніки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЗМІ з посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомили, що Управління справами апарату Верховної Ради за результатами тендерів уклало низку угод на придбання товарів та послуг на загальну суму 8,61 млн. грн.

Зокрема, ТОВ "КПІ-Сервіс" обрано постачальником 485 ноутбуків на загальну суму 5,49 млн. грн. Кожен комп’ютер вартістю 11,3 тис грн. має встановлену пам’ять не менш як 4 Гб і діагональ монітора 23 дюйми.

Також управління справами Верховної Ради за 2,70 млн. грн. придбало у ТОВ "Компанія Глорія ЛТД" вузли та приладдя для фотокопіювальних апаратів і за 360 тис грн. замовило парламентському видавництву друкування бюлетенів, збірників, нормативно-правових актів тощо – 56 од., 2 од., 2500 од.