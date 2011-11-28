НБУ у грудні введе в обіг срібні та золоті монети до “Євро-2012”

Національний банк України планує у грудні ввести в обіг пам’ятні монети зі срібла та золота до “Євро-2012”

Відповідну постанову Нацбанку №417 від 21 листопада розміщено на сайті НБУ.

Згідно з документом, з 1 грудня 2011 року планується увести в обіг пам’ятні монети із серії “Спорт” із срібла 925 проби у кількості до 15 тис. штук кожної: “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номіналом 20 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номіналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номіналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номіналом 10 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номіналом 10 гривень.

З 16 грудня 2011 року планується увести в обіг пам’ятну монету “Рік Дракона” із серії “Східний календар” номіналом 5 грн. зі срібла 925 проби, тираж –20 тис. шт.

З 23 грудня 2011 року - пам’ятні монети із серії “Спорт” з нейзильберу тиражем до 100 тис. шт.. : “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номіналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ” номіналом 5 грн.; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк” номіналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів” номіналом 5 грн; “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків” номіналом 5 гривень.

Також з 23 грудня планується увести в обіг пам’ятну монету “Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012” номіналом 500 грн. із золота 999,9 проби, тираж – до 500 шт.;

З 19 січня 2012 року - пам’ятну монету “Євген Гребінка” із серії “Видатні особистості України” номіналом 5 гривень зі срібла 925 проби, тираж – 3 тис шт.