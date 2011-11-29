Fitch знизило прогноз рейтингу США до негативного

Агентство Fitch Ratings знизило прогноз рейтингу США до «негативного» зі «стабільного», попередивши, що якщо влада до 2013 року не надасть надійний план скорочення дефіциту бюджету, то країна може втратити першокласний кредитний рейтинг "ААА", передає Reuters.

"Негативний прогноз відображає зниження впевненості Fitch в тому, що в найближчому майбутньому будуть прийняті своєчасні бюджетні заходи, які допоможуть зробити американські державні фінанси стійкими і захистять кредитний рейтинг США на рівні "ААА", - йдеться в заяві рейтингового агентства.

Ймовірність зниження рейтингу США зараз "трохи більша, ніж 50%", заявило агентство, підтвердивши поточний кредитний рейтинг США на першокласному рівні "AAА", незважаючи на те, що інше рейтингове агентство "великої трійки" - Standart & Poor`s - знизило рейтинг США ще 6 серпня.

Третє найбільше рейтингове агентство - Moody`s - характеризує прогноз рейтингу США як "негативний" і неодноразово попереджало, що слідом за агентством S & P може знизити рейтинг країни в період до 2013 року.