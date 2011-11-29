Міжбанк: відкриття торгів - 8,0195/8,0250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0195/8,0250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2558/0,2564, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6970/10,7060.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар ще дещо підросли – 1,3333/1,3335 (понеділок – 1,3315/1,3317).

У понеділок, 28 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.