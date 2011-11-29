Moody's зберегло негативний прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service зберегло негативний прогноз для української банківської системи.

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, прогноз ґрунтується на очікуваннях, що через повільне відновлення економіки умови кредитування в найближчі 12-18 місяців залишатимуться негативними, при цьому прибутковість перебуває на низькому рівні, висока частка поганих кредитів. Окрім того, існує обмежений доступ до внутрішніх ресурсів, що змусило банки зменшити частку позикового капіталу.

На думку Moody`s, уповільнення темпів відновлення світової економіки призведе до зменшення попиту на сировинні товари, зокрема, на сталь і інші метали, які обіймають велику частку в українському експорті.

Враховуючи вищесказане, Moody`s прогнозує уповільнення зростання ВВП України в 2012 році до 4%, з 4,5% у 2011 році. Також прогнозуються слабкі темпи у нарощуванні кредитування, особливо в роздрібному сегменті, що пов`язано з повільним відновленням споживання.

Також, на думку Moody`s, рівень проблемних кредитів у системі залишається високим. За даними рейтингового агентства, частка прострочених більш ніж на 90 днів і реструктуризованих кредитів у середньому становила близько 40% у першій половині 2011 року, тоді як забезпечення – тільки 20% загального портфелю.