Moody's знизило рейтинг «ОТП Банку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило довгостроковий рейтинг за депозитами в національній валюті «ОТП Банку» з «Ва1» до «Ва2».

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Moody`s помістило даний рейтинг в список для перегляду з можливим пониженням.

Також повідомляється, що рейтинг фінансової стійкості банку «D-», довгостроковий рейтинг за депозитами в іноземній валюті «В3» і рейтинг за національною шкалою «Aa1.ua» не змінені і мають стабільний прогноз.

Довідка УНІАН. ПАТ «OTП Банк» створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становить 22,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,717 млрд. грн., зобов`язання - 19,571 млрд. грн., статутний капітал - 2,868 млрд. грн., власний капітал - 3,255 млрд. грн.

«ОТП Банк» у січні-вересні ц.р. збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 2 рази - до 444,9 млн. грн.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ «ОТП Банк».