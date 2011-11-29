Ухвалення держбюджету на 2012 рік очікується наприкінці грудня - Акімова

Ухвалення законопроекту про державний бюджет на 2012 рік у другому читанні і в цілому очікується наприкінці грудня.

Про це в коментарі УНІАН повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

За її словами, на сьогодні проект бюджету коригується в уряді, а потім відбудеться коригування документа у Верховній Раді.

«Зараз уряд коригує документ у себе всередині, потім буде коригування в комітеті (парламентському – УНІАН) з депутатами. Всі коригування будуть зроблені до другого читання», - сказала І.АКІМОВА.

Вона зазначила, що ухвалення документа в цілому може відбутися в передостанній тиждень грудня.

«Сподіваюся, що в передостанній тиждень грудня», - сказала І.АКІМОВА, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати ухвалення документа в цілому.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розраховано виходячи з таких макропоказників: збільшення ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

14 листопада голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що парламент планує розглянути законопроект про держбюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

Світовий банк вважає за необхідне здійснити корекцію параметрів проекту держбюджету України на 2012 рік, ґрунтуючись на більш консервативних макропоказниках.

«Вважаю, що це необхідно зробити, оскільки бюджет базується на прогнозі зростання економіки на рівні 5%. Коли бюджет ще розроблявся і подавався до парламенту, такий прогноз міг вважатися реалістичним, але зараз він виглядає занадто оптимістичним», - сказав директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Украина» від 24 листопада п.р.

24 листопада перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу повідомив, що Кабінет міністрів України перегляне макропоказники, закладені в проекті державного бюджету наступного року з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Відбувається переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується консервативніша модель і темпи (розвитку - УНІАН). Щодо України Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% на наступний рік... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму і під час доопрацювання бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій», - зазначив він.