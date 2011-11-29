Уряд знизив прогноз зростання ВВП у 2012 році з 5 до 4%

Уряд України знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2012 році з 5 до 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на з`їзді Федерації роботодавців України.

«Події останніх місяців примушують нас перейти на обережніший сценарій. Ми десь думаємо і орієнтуємося на 4% зростання (ВВП)», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%.

24 листопада перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу повідомив, що Кабінет Міністрів України перегляне макропоказники, закладені в проекті державного бюджету на наступний рік з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Йде переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується більш консервативна модель і темпи (розвитку - УНІАН). По Україні Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% на наступний рік... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму і під час доопрацювання бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій», - зазначив він.