Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжила мораторій на перевірки малого бізнесу до кінця першого кварталу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови відомства Сергій ЛЕКАРЬ.

"Форми (звітності - УНІАН) затверджуватимуться і доводитимуться до відома платників податків. Поки вони їх заведуть, зареєструють... Саме для уникнення непорозумінь з платниками податків прийнято це рішення. На нашу думку, воно мінімум триватиме до першого кварталу", - сказав він.

Крім того, С. ЛЕКАРЬ уточнив, що сплачені малим бізнесом податки не є бюджетотвірними і ДПСУ розглядає питання про поступове "зниження уваги" до нього з точки зору перевірок.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє мораторій на перевірки малого бізнесу. З 1 січня 2012 року вступає в дію закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, і у зв'язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ планувала продовжити цей мораторій.