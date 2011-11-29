Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0180-8,0240 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0195/8,0250, до 12:00 звузився спред - 8,0205/8,0225. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0180/8,0240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/64, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2558/62. До закриття торгів ціни виросли до 0,2565/69. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,2200 (- 0,0898).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3440. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,6970/10,7060, до 12:00 ціни знизилися 10,6930/10,7020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,6945/10,7085.