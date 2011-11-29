Столична податкова міліція від початку року перерахувала у держбюджет 1,51 млрд. грн.

Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в м. Київ з початку року перерахувало до державного бюджету 1,51 млрд. грн. штрафів і податків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держподатадміністрації України в м. Київ.

Повідомляється також, що було встановлено 177 фактів подачі незаконних заявок на відшкодування з бюджету ПДВ на загальну суму 1,273 млрд. грн.

Податківці з початку року виявили і припинили діяльність 14 "центрів конвертацій" і 75 фіктивних фірм, з яких стягнуто більше 7,84 млн. грн.

Також була припинена діяльність 11 підпільних виробництв товарів широкого вжитку. З незаконного обігу вилучені товарно-матеріальні цінності на суму близько 156 млн. грн., з яких 57 млн. грн., - товари підакцизної групи.

Всього з початку року в Києві було виявлено 593 злочини у сфері оподаткування, у тому числі 576 - важкі і особливо важкі, до суду спрямовано 187 кримінальних справ, повідомив керівник столичної податкової міліції Ігор УСІК.

У ході розслідування економічних злочинів забезпечено відшкодування завданого державним інтересам збитку у розмірі 212 млн. грн.