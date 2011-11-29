Голова ФРУ говорить про важливість вирішення питання з відшкодуванням ПДВ

Голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро ФІРТАШ наголошує на важливості вирішення питання про відшкодування підприємствам податку на додану вартість під час експорту продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після з'їзду ФРУ.

Він зазначив, що на сьогодні ФРУ веде активний діалог з урядом з цього питання.

"Спробуємо, перше, - поставити автоматичне повернення. Друге, - я думаю, домовлятимемося, на якихось умовах, якихось правилах повертатиметься ПДВ", - сказав Д.ФІРТАШ.

Він також сказав, що в Україні близько 40% бізнесу працює в тіні. Це, на його думку, відбувається через проблеми з податковими, митними органами, контролюючими організаціями і місцевою владою.

Нагадаємо, що автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і розпочалося з березня 2011 року. 22 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що автоматичне відшкодування ПДВ вже отримують близько 70% підприємств-експортерів.