Уряд збільшив видатки на обслуговування діяльності Президента, АП і депутатів

Кабінет міністрів України збільшив видатки на обслуговування у 2011 році діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та народних депутатів України на 18 млн. 528 тис. грн. При цьому уряд на 2 млн. 101 тис. грн. зменшив видатки, які були передбачені на державні премії та підготовку наукових кадрів.

Про це йдеться в Розпорядженні КМУ від 28 листопада 2011 р. № 1196-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2011 рік».

Як зазначається в документі, текст якого розміщено на Урядовому порталі, уряд розпорядився «відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному управлінню справами на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету».

Перерозподіл здійснюватиметься шляхом:

1) зменшення видатків споживання на суму 16 млн. 401,8 тис. гривень, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 159,9 тис. гривень, та збільшення видатків розвитку на суму 1000 тис. гривень за програмою 0301010 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України”;

2) зменшення видатків споживання на суму 3 млн. 011,9 тис. гривень та збільшення видатків розвитку на суму 1 млн. 986,9 тис. гривень за програмою 0301130 “Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України”.

Водночас розпорядженням передбачене «збільшення обсягу видатків за програмами»:

0301030 “Обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів” на суму 6 млн. 109 тис. гривень (видатки споживання – 2 млн. 363 тис. гривень, з них на оплату праці - 658,1 тис. гривень, видатки розвитку – 3 млн. 746 тис. гривень);

0301060 “Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами” на суму 612,7 тис. гривень (видатки споживання на оплату комунальних послуг та енергоносіїв);

0301140 “Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції” на суму 1 млн. 660,7 тис. гривень (видатки споживання - 720,7 тис. гривень, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 660,7 тис. гривень, видатки розвитку - 940 тис. гривень);

0301170 “Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади” на суму 3 млн. 990,7 тис. гривень (видатки розвитку);

0301190 “Поліклінічно-амбулаторне обслуговування, діагностика та лікування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади” на суму 6 млн. 154,9 тис. гривень (видатки споживання на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 154,9 тис. гривень, видатки розвитку – 6 млн. гривень).

Також розпорядження передбачає зменшення обсягу видатків за програмами:

0301330 “Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики” на суму 324,7 тис. гривень (видатки споживання);

0301370 “Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування” на суму 661,5 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праці — 658,1 тис. гривень);

0301460 “Виплата Державних премій України” на суму 800 тис. гривень (видатки споживання);

0301890 “Будівництво Реабілітаційного центру на базі Державного підприємства “Санаторій “Конча-Заспа” на суму 315 тис. гривень (видатки розвитку).

Міністерству фінансів уряд доручив внести відповідні зміни до розпису державного бюджету після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.