S&P знизило рейтинги ряду найбільших банків світу

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) у вівторок змінило кредитні рейтинги 37 найбільших світових банків, зокрема, знизило рейтинги Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. і Barclays, повідомляє Associated Press.

Також знижені рейтинги JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland.

Без зміни залишилися рейтинги Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Societe Generale та інших банків.

Рейтинги Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Barclays і UBS знижені з позначки "A+" до "A", рейтинги Citigroup Inc., Morgan Stanley і Goldman Sachs Group Inc - з "A" до "A-", рейтинг Wells Fargo - з "AA-" до "A+".

S&P пояснює зміни рейтингів введенням нових критеріїв для оцінки рейтингів банків, які враховують зміни у світовій фінансовій системі і макроекономічні тренди, зокрема, роль урядів і центральних банків у фінансуванні банківського сектора, передає РІА Новини.