Міжбанк: відкриття торгів - 8,0205/8,0250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,0205/8,0250 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2553/0,2557, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6475/10,6540. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3280/1,3282(вівторок – 1,3333/1,3335). У вівторок, 29 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9897/7,9910.

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