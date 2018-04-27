Податок на розкіш: решетом води не наносиш...

Український уряд вирішив забезпечити виплати пенсій за рахунок оподаткування розкоші. Відповідний законопроект обіцяє подати до парламенту найближчим часом міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. Ідея дуже соціально справедлива і перспективна, проте, запропоновані механізми її реалізації свідчать про те, що вона не більше ніж піар-хід політика напередодні парламентських виборів. Образно кажучи, фінансувати пенсії за рахунок "розкішного" податку - недозволена розкіш.

Міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка можна назвати одним з найбільш плідних міністрів у сфері законодавчої діяльності. Він окремо від уряду регулярно розробляє власні законопроекти, спрямовані на вирішення таких актуальних економічних проблем як "тінізація" заробітної плати, збалансування ПФУ, пошук джерел покриття дефіциту фонду тощо. Водночас, С.Тігіпка можна назвати одним з аутсайдерів уряду у сфері продуктивності на законодавчій ниві - одразу складно згадати, яка з його ключових ініціатив була повною мірою реалізована на практиці.

Мабуть, що така ж доля чекає і новий законодавчий продукт С. Тігіпка, який стосується оподаткування розкоші. Міністр пообіцяв подати до Верховної Ради і довести до кінця свій власний закон, який встановить в Україні оподаткування товарів розкоші. До речі, саме по собі поняття "розкіш" досить розмите, тому що різні групи людей вкладають в нього різні значення, тож спочатку було б раціональне визначити, що все-таки належить в Україні до товарів розкоші.

За словами міністра, податок на розкіш стосуватиметься виключно фізичних осіб, і його мета - обкласти податком дорогі товари. Такими С. Тігіпко вважає дорогі автомобілі, літаки, мотоцикли, яхти, великі будинки, великі площі землі біля будинків, дорогі товари, такі як годинник, одяг, які коштують понад 2 тисячі євро.

За його задумом, операції з купівлі цих товарів обкладатимуть додатковим податком. Отримані гроші, які стягуються від нового податку (за розрахунками міністра це приблизно 800 млн грн.), пропонують скерувати до Пенсійного фонду.

Ідея як така - досить перспективна, додаткове оподаткування розкоші в різних формах є у більшості європейських країн. Та й методи оподаткування дуже різноманітні: підвищена ставка ПДВ, спеціальний акциз, додатковий податок, які платять багаті верстви населення, додаткові коефіцієнти податку на житлову нерухомості для великих будинків тощо.

Проте, головним чинником оподаткування розкоші в західних країнах є дієве прогресивне оподаткування прибутків громадян. Нескладно уявити, на скільки б виросли прибутки бюджету, коли б в Україні діяла жорстка система боротьби з ухилянням від сплати прибуткового податку вищими чиновниками, політиками і великими бізнесменами. На жаль, поки в країні звичніші малореальні для тієї ж Європи ситуації, коли за умови низьких офіційних прибутків невідомо звідки у людини з`являються у власності речі, котрі саме й підпадають під обкладання податком на розкіш.

Таким чином, існують різні варіанти оподаткування розкоші. Проте, С.Тігіпко вибрав далеко не найефективніші методи. Він встиг "пропіарити" свою ідею на усю країну, отримавши додаткові електоральні бали, проте не зміг запропонувати дієвих механізмів реалізації цієї ідеї.

Зокрема, щодо податку на купівлю дорогих автомобілів в Україні, то С.Тігіпко пропонує відновити транспортний податок (був скасований з набуттям чинності ПКУ) для власників автомобілів з об`ємом двигуна вище 3,4 тис. куб. см. Реалізувати таку ідею в Україні дуже складно, при цьому її ефективність буде мінімальною. По-перше, на це не підуть народні депутати, як головна цільова група покупців цього виду легковиків. Згадаймо, уряд Ю. Тимошенко кілька разів намагався підвищити транспортний податок для дорогих авто, проте парламент одностайно провалював подібні законопроекти. По-друге, перш ніж підвищувати фіскальний тиск на купівлю (а фактично імпорт) таких автомобілів необхідно перекрити схеми мінімізації податків під час їх купівлі. Сьогодні в Україні існує мінімум 6 легальних схем імпорту дорогих авто в Україну, за якими можна уникнути сплати внеску до ПФУ та інших податків під час купівлі авто. По-третє, у більшості багатих громадян дорогі автомобілі є на балансі їх фірм і підприємств, тому як фізичні особи вони не беруть участь в угоді з їх купівлі.

Щодо оподаткування землі і нерухомості, то ця ініціатива скоріше шкідлива, ніж корисна. С. Тігіпко пропонує стягувати податок з ділянки в селі, яку використано для будівництва житла, площею понад 0,75 га, у селищі - 0,45 га, у місті - 0,3 га, для індивідуального дачного будівництва - 0,3 га. Крім того, він пропонує додатково оподатковувати житлову нерухомість площею понад 200 кв. м. Фактично, міністр пропонує ввести ще один податок на землю і ще один податок на нерухомість. Нагадаємо, що в Україні вже функціонує два окремі податки (плата за землю і податок на нерухомість, окрему від землі). Подібними ініціативами С. Тігіпко істотно ускладнить податкову систему. Крім того, щодо додаткового податку з нерухомості, то мабуть, що його чекає доля чинного податку на нерухомість, який, до слова, і так орієнтований на оподаткування багатих верств населення. За умов колосальних витрат на його впровадження прибутки від цього податку очікують на рівні 200 млн. грн. При цьому, час введення податку відкладається, і в 2012 році він, очевидно, так і не запрацює в Україні.

Впровадити податок на дорогі товари також досить складно. Якщо ставка цього податку буде низькою, це не покриє витрат на його адміністрування, а якщо дуже високою - багаті верстви населення можуть з таким же успіхом купувати годинники або сумочки за кордоном.

Окрім локальних деталей, мабуть, найголовнішою проблемою, яка позбавляє ініціативи С.Тігіпка шансів на реалізацію, є його схильність до індивідуальних дій. Поки він займався написанням власних законів, уряд окремо розробив і подав до парламенту проект закону про Фонд майбутніх поколінь, який також повинен фінансувати дефіцит бюджету ПФУ. У цьому законі пропозиції Тігіпка не враховані, що знижує шанси на їх реалізацію.

Таким чином, з технічної точки зору реалізувати ініціативи податку на розкіш С. Тігіпка досить проблематично. Сама ідея оподаткування розкоші була б дуже корисною для України, щонайменше з точки зору соціальної справедливості, проте поки вона буде елементом політики, вона, очевидно, так і не буде реалізована.

Олексій Левицький