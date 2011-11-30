Fitch підтвердив рейтинги Донецької області на рівні «В», прогноз – «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги Донецької області в національній та іноземній валюті на рівні "B" з прогнозом "стабільний".

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначають, що також були підтверджені короткостроковий рейтинг в іноземній валюті "B" і рейтинг за національною шкалою "AA(ukr)".

Fitch при цьому констатує, що рейтинги показують сильну економіку області, хороше виконання бюджету і відсутність боргів.

Водночас агентство враховує сильну залежність регіонального бюджету від рішень центрального уряду і в цілому інституціонального середовища в Україні, а також обмеження суверенним рейтингам України ("B"/"стабільний").

Fitch зазначає, що модернізація суверенних рейтингів у поєднанні з підтримкою задовільного виконання бюджету буде позитивною для рейтингів регіону.