Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками року очікують на рівні 31 млрд. грн. - Зайчук

Дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) України за підсумками року очікують у розмірі 31 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова ПФ Борис ЗАЙЧУК.

"Ми вийдемо десь на 31 млрд. грн. (дефіциту - УНІАН)".

При цьому він зазначив, що сума дефіциту враховує борги минулих років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду за підсумками 2011 року може скласти 21 млрд. грн.

За його словами, наступного року дефіцит бюджету ПФ може скласти 2,2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік збільшився порівняно з очікуваним результатом у 26,6 млрд. грн. до майже 37,5 млрд. грн.