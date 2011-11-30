Експерти не виключають проблем в економіці України через кризу в єврозоні

Через кризу в єврозоні експерти не виключають проблем в економіці України.

Таку думку висловили економічні експерти у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Друга хвиля світової кризи", повідомили УНІАН в інституті.

Зокрема, начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банк Аваль" Дмитро СОЛОГУБ вважає, що фаза відновлення після кризи 2007-2008 років затягується на невизначений термін, і коли світова економіка повернеться до таких темпів росту, як у 2000-і роки - поки не ясно.

"Європа виглядає найуразливішою, рецесія в єврозоні наступного року вже практично неминуча. Крім того, все вищим стає ризик розпаду єврозони - у середовищі економістів все голосніше звучать розмови про те, що інших способів побороти кризу не існує чи їх політична ціна може виявитися занадто високою", - говорить експерт. Водночас він вважає, що цей шлях поки не виглядає неминучим, тому є шанси, що впродовж кількох років європейській економіці вдасться поступово здолати кризові тенденції.

Україна ж, на думку банкіра, як і раніше є заручником світових економічних процесів, проте цілком може перенести кризу без особливих втрат, якщо світова ситуація не буде зовсім критичною.

Д.СОЛОГУБ зазначає, що за останні три роки так нічого і не було зроблено для того, щоб здолати структурні слабкості української економіки: низьку продуктивність, слабку стійкість державних фінансів, високу інфляцію, недостатню енергоефективність, малу міру диверсифікації зовнішньої торгівлі.

"За несприятливого сценарію у світовій економіці це негайно позначиться і на Україні", - переконаний експерт, пояснюючи, що основними наслідками може стати зниження темпів росту ВВП, девальвація гривні, збільшення бюджетного дефіциту, падіння рівня прибутків населення.

"У той же час ми все-таки розраховуємо, що світова ситуація не буде безнадійною, і в цьому випадку Україна відбудеться "легким переляком". Проте, ризики високі", - прогнозує Д.СОЛОГУБ, і додає, що для того, щоб їх здолати, треба негайно вживати заходи, такі як скорочення дефіциту "Нафтогазу", поліпшення бюджетної дисципліни, досягнення домовленості з МВФ і проведення структурних реформ.

У свою чергу директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО вважає, що чергова хвиля кризи вже "накриває" Україну, зокрема ціни на матеріали, які Україна експортує, падають.

"Ми бачимо, що відбувається з Грецією, з Італією, світова ситуація з військовими діями, і оптимістичного сценарію чекати складно. Хоч ми і знаходимося на "далекій орбіті", але якщо відцентрові процеси відбуваються, то зачіпають саме далекі країни. Тому економічна ситуація у нас, звичайно, буде тільки у бік погіршення", - переконаний експерт.

На його думку, основний прес ляже на малий і середній бізнес, на підприємців, які фактично "роблять тепло" для економіки. "Що робити в цій ситуації підприємцям? У будь-якому випадку, торгівля, товари першої необхідності, продукти харчування, одяг - ті необхідні речі, які будуть затребувані в умовах будь-якої кризи, і матимуть попит у населення", - вважає А.СЕМИДІДЬКО. Тому що, говорить він, виробництво в умовах кризи, по-перше, вразливе з точки зору реалізації продукції, а, по-друге, є об'єктом пильної уваги податкових і правоохоронних органів, мета яких - наповнення бюджету "будь-якими способами".