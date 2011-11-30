Уряд знизив прогноз зростання ВВП у 2012 р. до 3,9%

Кабінет Міністрів України знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2012 році з 5 до 3,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, це рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 28 листопада. При цьому В.КОПИЛОВ зазначив, що прогноз номінального ВВП становить 1,5 трлн. грн. «Номінальний ВВП - 1,5 трлн. грн., реальний – 3,9», - сказав він.

В.КОПИЛОВ наголосив, що зростання ВВП на 3,9% є песимістичним прогнозом. Також він повідомив, що уряд не вносив змін до затверджених раніше інших макропоказників на 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 був розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

24 листопада перший заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу повідомив, що Кабінет міністрів України перегляне макропоказники, закладені у проекті державного бюджету наступного року, з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Йде переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується більш консервативна модель і темпи (розвитку - УНІАН). По Україні Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% наступного року... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму, і під час доопрацювання бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій», - зазначив він.