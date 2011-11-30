Уряд пропонує розширити повноваження АМК

Кабінет Міністрів України пропонує розширити повноваження Антимонопольного комітету, зокрема, в питанні перевірок підприємців.

Текст відповідного законопроекту «Про захист економічної конкуренції» (№9508 від 28 листопада 2011 р.) розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, під час проведення розслідування органи АМК матимуть право отримувати пояснення фізичних і юридичних осіб, вимагати надання інформації, вилучати документи, проводити перевірки.

Так, джерелами, з яких АМК отримує дані про ознаки порушень законодавства про економічну конкуренцію, є заяви осіб, подання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відомості, виявлені органами АМК.