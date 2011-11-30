На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,01500/8,0200 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0205/8,0250, на 12:00 ціни знизилися до 8,0170/8,0190. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,01500/8,0200 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2553/0,2557, до закриття торгів ціни підвищилися до 0,2555/0,2559. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,3547 (+0,1347).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3260/1,3360.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6475/10,6540, на 12:00 ціни становили 10,6460/10,6545. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору - 10,6520/10,6650.