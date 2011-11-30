Україна має намір розвивати відносини з Митним союзом у рамках формули «3+1» - Азаров

Україна має намір розвивати відносини з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану в рамках формули «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі в Києві з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентиною МАТВІЄНКО.

«Ми уважно стежимо за діяльністю Митного союзу, вивчаємо цей досвід, і ту формулу, яку наш Президент запропонував - «3+1», - ми готові реалізовувати в своїх діях», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що у відносинах між Україною та Росією є деякі спірні питання, зокрема цінові, проте відносини розвиваються на високому рівні.

Він також привітав В.МАТВІЄНКО із завершенням переговорів про вступ Росії до Світової організації торгівлі.