Підприємствам Донецької області в автоматичному режимі відшкодовано майже 5,5 млрд. грн. ПДВ

16:52, 30 листопада 2011
Фінанси
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Підприємствам Донецької області з початку 2011 року в автоматичному режимі відшкодовано майже 5,5 млрд. грн. податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомили в секторі громадських зв`язків ДПА у Донецькій області з посиланням на голову обласної податкової служби Вадима БОНДАРЕНКА.

За його словами, з початку поточного року підприємствам регіону в автоматичному режимі відшкодовано майже 5,5 млрд. грн. ПДВ, що складає майже 44% від заявлених сум.

«Ведення ефективної і чесної господарської діяльності надало можливість підприємствам - представникам соціально відповідального бізнесу отримувати право на автоматичне бюджетне відшкодування. І податкова служба області зацікавлена в збільшенні кількості підприємств, які отримуватимуть автовідшкодування і сподівається, що кількість таких платників і надалі буде зростати», - зазначив керівник відомства.

Зокрема, за результатами відпрацювання вересневих декларацій, 28 підприємств області отримали відшкодування ПДВ в автоматичному режимі на загальну суму понад 700 млн. грн. Відбір платників проводився в автоматичному порядку за допомогою комп`ютерної програми, що значно прискорює цю процедуру і виключає будь-який вплив людського фактора.

В.БОНДАРЕНКО також підкреслив, що створена система відшкодування ПДВ, яка за найменшого людського фактора дає найбільший економічний ефект.

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