Матвієнко виступає за синхронізацію ратифікації договору про ЗВТ СНД

Голова Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентина МАТВІЄНКО виступає за синхронізацію ратифікації парламентами країн СНД договору про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ сьогодні в Києві.

«Ми раді, що Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі. Ми сьогодні обговорювали це і з Президентом, і з Володимиром Михайловичем (ЛИТВИНИМ - УНІАН) для того, аби синхронізувати ратифікацію цієї угоди парламентами України та Росії», - сказала В.МАТВІЄНКО.

У той же час вона підкреслила, що вважає цю угоду важливою, такою, що відкриває нові можливості для взаємовигідної торгівлі і знімає цілий ряд перешкод.

В.МАТВІЄНКО підкреслила, що відвідала Україну саме сьогодні у зв`язку з тим, що в Росії закінчується виборча кампанія до Держдуми, а Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ і голова уряду Володимир ПУТІН не їздять в закордонні відрядження, проте керівництво Росії вважає за необхідне зберігати діалог з Україною.

Також В.МАТВІЄНКО передала привіт М.АЗАРОВУ від В.ПУТІНА.