Ставки за депозитами фізосіб продовжують зростати - експерт

Ставки на ринку депозитів фізичних осіб продовжують зростати, і найбільш прибуткові пропозиції від деяких банків уже перевищують 20% річних у гривні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

При цьому, за її словами, «банки віддають перевагу, а, отже, і найвищу дохідність, депозитах на короткі терміни і без права поповнення та часткового зняття коштів. На сьогоднішній день відбувається оптимізація вартості залучених ресурсів, тому що питання залучення банками коштів залишається особливо актуальним».

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, процентні ставки за депозитами у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 15,5% річних (середня - 10,29%), 3 місяці - від 5,5 до 19,5% (середня - 13,25%); 6 місяців - від 7,5 до 20,00% (середня - 13,88%); 12 місяців - від 10,5 до 20,50% (середня - 14,72%).

За інформацією експерта, процентні ставки за вкладами в доларах США такі: на термін 1 місяць - від 0,75 до 6,5% річних (середня - 3,92%), 3 місяці - від 1,35 до 8,0% ( середня - 5,11%); 6 місяців - від 1,35 до 8,5% (середня - 5,84%); 12 місяців - від 2,50 до 9% (середня - 6,51%). За депозитами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 5,5% річних (середня - 2,52%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,40% ); на 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 4,06%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,81%).