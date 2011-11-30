Зростання ВВП Польщі сповільнилося на 0,1 п.п. - до 4,2%

Варшава. Валовий внутрішній продукт Польщі, найбільшої східноєвропейської економіки, що входить до Європейського Союзу, у третьому кварталі поточного року зріс на 4,2% після 4,3% зростання у другому кварталі і 4,4% - у першому.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, водночас зростання польського ВВП перевищило очікування аналітиків, які прогнозували його збільшення не більш ніж на 4%.

Головне управління статистики Польщі (GUS) повідомило сьогодні, що зростанню національної економіки сприяло збільшення інвестицій в основний капітал (+8,5%), внутрішнє споживання (+3,2%) і зростання експорту (7,7%).

Аналітики зазначають, що зростання експорту підтримало зниження вартості польського злотого в третьому кварталі майже на 10% до євро і 2% - до долара США.

Водночас, за даними GUS, темп зростання приватного споживання знизився порівняно з 3,6% кварталом раніше і виявився менше від очікуваного експертами збільшення на 3,8%.

"Ситуація польської економіки на фоні Європи просто чудова, і хоча наступного року зростання буде меншим, головним чином через внутрішнє споживання, що слабішає, але його підтримає чистий експорт, якому в свою чергу допоможе дешевший злотий", - сказав глава польського нацбанку (NBP) Марек БЕЛЬКА в TVN CNBC, коментуючи результати 3-го кварталу.

Глава NBР також сказав, що очікує наступного року на уповільнення зростання польського ВВП до 3-3,1% з 4% у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, у четвертому кварталі минулого року зростання ВВП Польщі прискорилося до 4,5% з 3% у першому, склавши за підсумками року 3,8%.