Підприємства торгівлі збільшили перерахування податків до бюджету в 1,8 раза - ДПСУ

Підприємства оптової та роздрібної торгівлі України в січні-жовтні 2011 року перерахували до бюджету 23,6 млрд. грн. податків, що в 1,8 раза, або на 10,2 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Підприємства добувної промисловості за 10 місяців п.р. направили в бюджет 24,6 млрд. грн. платежів, що в 1,7 раза, або на 9,8 млрд. грн., більше, ніж за січень-жовтень 2010 року.

Крім того, в поточному році податківці констатують збільшення надходжень від підприємств у галузі будівництва та виробництва електроенергії, газу та води. Так, будівельники сплатили до держбюджету 4,4 млрд. грн., що в 1,6 раза, або на 1,5 млрд. грн. більше порівняно з січнем-жовтнем 2010 року. Від виробництва електроенергії, газу та води до бюджету надійшло 12,1 млрд. грн., що в 4,1 раза, або на 1,5 млрд. грн., більше, ніж торік.

Усього за 10 місяців 2011 року до держбюджету надійшло 153,7 млрд. грн. платежів, що в 1,5 раза перевищує фактичний показник відповідного періоду минулого року.